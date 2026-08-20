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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Росії заявили про атаку нібито 726 безпілотників: дрони летіли на Москву та Татарстан

У РФ заявили про масовану атаку дронів: нібито збили 726 БпЛА

У ніч проти 20 серпня, як заявило міноборони РФ, російські регіони зазнали масштабної атаки безпілотників. Нібито було збито понад 700 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За даними російського відомства, безпілотники фіксували в небі над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Самарською, Саратовською, Тамбовською, Тульською та Ульяновською областями, а також у Московському регіонф, Краснодарському краї, над акваторіями Чорного й Азовського морів. Зокрема, протягом ночі російська ППО знищила або перехопила 726 безпілотників.

Собянін заявив про 250 дронів над Москвою

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в період із 20:30 19 серпня до 07:30 20 серпня на столичний регіон нібито летіли 250 безпілотників.

За його словами, більшість БпЛА російська ППО нібито знищила на дальніх підступах, ще 28 — у Московському регіоні. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас російські та місцеві Telegram-канали публікують відео польотів безпілотників та роботи російської протиповітряної оборони.

У Татарстані дрони летіли в напрямку промзони Нижньокамська

Окремо про атаку повідомляють у Татарстані. За даними ASTRA, безпілотники атакували Нижньокамськ, де розташована велика промислова зона.

Близько 6:00 офіційний Telegram-канал Татарстану повідомив про загрозу атаки БпЛА в Альметьєвську, Бугульмі, Єлабузі, Заїнську, Зеленодольську, Казані, Леніногорську, Набережних Челнах та Нижньокамську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували нафтопереробні та енергетичні об’єкти в Татарстані й Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5805) москва (1200) Татарстан (44) Удари по РФ (1244)
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Топ коментарі
+3
Головна ціль це терорист путін і його рашиська кліка ,але для цього потрібні спец. операції ,Малюка звільнили ,Хмару перевели зовсім в іншу сферу діяльності ,ось незамінний умеров тепер головний розвідник.
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20.08.2026 10:22 Відповісти
+2
Розвідка чудовий канал для виведення кешу, от і вся ідея цього призначення - сфера повністю засекречена і втаємничина.
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20.08.2026 10:25 Відповісти
+2
Для чого на Москву (куди кацапи по максимуму стягнули системи ППО) щоночі запускають по 200-600 дронів?
Щоб що?
Бийте туди куди можливо.

Якщо це Зеленський, таким чином хоче себе показати крутим 😎перцем, то нехай краще шукає ракети до українських систем ППО та ПРО, або налагоджує розробки та виробництво власних ракет до ПРО та ПВО.

Спалювати 💰 в нікуди, може любий дурачок.🤹‍♂️
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20.08.2026 10:49 Відповісти

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