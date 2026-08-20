У Росії заявили про атаку нібито 726 безпілотників: дрони летіли на Москву та Татарстан

У ніч проти 20 серпня, як заявило міноборони РФ, російські регіони зазнали масштабної атаки безпілотників. Нібито було збито понад 700 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За даними російського відомства, безпілотники фіксували в небі над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Самарською, Саратовською, Тамбовською, Тульською та Ульяновською областями, а також у Московському регіонф, Краснодарському краї, над акваторіями Чорного й Азовського морів. Зокрема, протягом ночі російська ППО знищила або перехопила 726 безпілотників.

Собянін заявив про 250 дронів над Москвою

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в період із 20:30 19 серпня до 07:30 20 серпня на столичний регіон нібито летіли 250 безпілотників.

За його словами, більшість БпЛА російська ППО нібито знищила на дальніх підступах, ще 28 — у Московському регіоні. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас російські та місцеві Telegram-канали публікують відео польотів безпілотників та роботи російської протиповітряної оборони.

У Татарстані дрони летіли в напрямку промзони Нижньокамська

Окремо про атаку повідомляють у Татарстані. За даними ASTRA, безпілотники атакували Нижньокамськ, де розташована велика промислова зона.

Близько 6:00 офіційний Telegram-канал Татарстану повідомив про загрозу атаки БпЛА в Альметьєвську, Бугульмі, Єлабузі, Заїнську, Зеленодольську, Казані, Леніногорську, Набережних Челнах та Нижньокамську.

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