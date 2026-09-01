Германия официально обвинила Россию в попытке теракта в аэропорту Лейпцига и ввела ответные меры
Федеральное правительство Германии заявило, что Россия несет ответственность за инцидент с беспилотником возле украинского самолета Ан-124, произошедший 4 августа в аэропорту Лейпцига. Там назвали это "попыткой теракта" и "гибридной атакой" со стороны россиян и объявили об ответных мерах.
Об этом заявили министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль во время совместной пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Выводы о причастности России
Добриндт отметил, что вывод о причастности России был сделан на основе результатов полицейского расследования, характера преступления и данных разведки.
"В совокупности полицейские расследования, характер преступлений и разведывательные данные свидетельствуют об ответственности России за попытку теракта в аэропорту Лейпцига", — заявил глава МВД Германии.
По его словам, правительство ФРГ пришло к выводу, что Москва стоит за "гибридной атакой" в Лейпциге, произошедшей 4 августа. Глава МВД считает, что непосредственные исполнители относятся к так называемым "агентам низкого уровня", а способ осуществления атаки вписывается в известную схему российских операций.
Дипломатические последствия
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в ответ на попытку теракта в Берлине закроют российское генеральное консульство и организацию "Русский дом". Также Германия планирует усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну.
"Я отдал распоряжение вызвать российского посла. Мы не позволим запугать себя российскими атаками.Российское генеральное консульство в Бонне прекратит свою работу до 18 сентября, договор о деятельности "Русского дома" в Берлине будет расторгнут. Кроме того, будут введены более жесткие условия въезда в страну для граждан РФ и приняты дальнейшие меры против российского теневого флота", — добавил министр.
В России уже пообещали ответить. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия "давно искала повод", чтобы закрыть "Русский дом".
Значение аэропорта Лейпцига
Аэропорт Лейпцига имеет важное значение не только как логистический узел, например, для службы доставки посылок DHL, но и регулярно используется для военных перевозок Бундесвера и НАТО.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- Накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и найденным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.
- Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.
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Головні деталі скандалу:
Як виявили: За інформацією репортера Пауля Ронцхаймера, чорний кухоль з військовою символікою рф стояв у робочому кабінеті політика під час екскурсії та інтерв'ю.
Реакція політика: Тільшнайдер роздратовано назвав сувенір «дурною чашкою» та заявив, що отримав її у подарунок і просто «не хотів викидати». Він заперечує, що це свідчить про його підтримку агресії проти України.
Спроба цензури: Після закінчення зйомок німецький депутат залучив своїх адвокатів. Він намагався через суд офіційно заборонити публікацію та трансляцію кадрів із цим кухолем у ЗМІ.
Політичний контекст: Ганс-Томас Тільшнайдер належить до найбільш проросійського крила партії AfD. Він відвідував росію вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну, а також святкував день народження володимира путіна в російському посольстві у Берліні.