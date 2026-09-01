Германия официально обвинила Россию в попытке теракта в аэропорту Лейпцига и ввела ответные меры

Федеральное правительство Германии заявило, что Россия несет ответственность за инцидент с беспилотником возле украинского самолета Ан-124, произошедший 4 августа в аэропорту Лейпцига. Там назвали это "попыткой теракта" и "гибридной атакой" со стороны россиян и объявили об ответных мерах.

Об этом заявили министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль во время совместной пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Выводы о причастности России

Добриндт отметил, что вывод о причастности России был сделан на основе результатов полицейского расследования, характера преступления и данных разведки.

"В совокупности полицейские расследования, характер преступлений и разведывательные данные свидетельствуют об ответственности России за попытку теракта в аэропорту Лейпцига", — заявил глава МВД Германии.

По его словам, правительство ФРГ пришло к выводу, что Москва стоит за "гибридной атакой" в Лейпциге, произошедшей 4 августа. Глава МВД считает, что непосредственные исполнители относятся к так называемым "агентам низкого уровня", а способ осуществления атаки вписывается в известную схему российских операций.

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Дипломатические последствия

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в ответ на попытку теракта в Берлине закроют российское генеральное консульство и организацию "Русский дом". Также Германия планирует усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну.

"Я отдал распоряжение вызвать российского посла. Мы не позволим запугать себя российскими атаками.Российское генеральное консульство в Бонне прекратит свою работу до 18 сентября, договор о деятельности "Русского дома" в Берлине будет расторгнут. Кроме того, будут введены более жесткие условия въезда в страну для граждан РФ и приняты дальнейшие меры против российского теневого флота", — добавил министр.

В России уже пообещали ответить. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия "давно искала повод", чтобы закрыть "Русский дом".

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Значение аэропорта Лейпцига

Аэропорт Лейпцига имеет важное значение не только как логистический узел, например, для службы доставки посылок DHL, но и регулярно используется для военных перевозок Бундесвера и НАТО.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.

Накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и найденным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.

Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.

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