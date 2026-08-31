Прокуратура Польши расследует поджог завода по производству дронов как террористическое преступление
Национальная прокуратура Польши начала расследование по факту поджога предприятия WB Electronics S.A. в Скаржиско-Каменной, которое производит беспилотники для польской и украинской армий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши, на которое ссылается "Европейская правда".
Поджог расследуется как террористическое преступление
Прокурор Малопольского выездного отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Кракове возбудил следствие по делу об участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении преступления террористического характера.
По данным прокуратуры, 31 августа 2026 года на территории предприятия умышленно устроили пожар. Для этого, как отмечается, использовали заряд с легковоспламеняющимися материалами.
"Прокурор Малопольского выездного отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Кракове сегодня возбудил расследование по делу об участии в деятельности иностранной разведки против Республики Польша и совершении преступления террористического характера", — говорится в сообщении.
Вследствие пожара были уничтожены складские помещения. Стоимость нанесенного ущерба составляет не менее 15 млн злотых.
Расследование ведется по факту преступления, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
На месте работают прокуратура и спецслужбы
С утра на месте происшествия проводили процессуальные действия прокуроры. Сначала к ним присоединились представители Районной прокуратуры в Скаржиско-Каменной и Окружной прокуратуры в Кельце. Впоследствии к работе присоединились прокуроры Малопольского отдела Главной прокуратуры.
По делу продолжается следствие. На данный момент никому не предъявлено обвинений.
Расследование ведется совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности и Воеводской полиции в Кельцах.
- Ранее стало известно о пожаре на заводе польской компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий. Перед пожаром на объекте, по предварительным данным, якобы появился неизвестный человек в балаклаве.
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