Российский Ил-20 приблизился к Польше: истребители поднялись на перехват
Польша подняла истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который приблизился к польскому побережью Балтийского моря. Самолет РФ обнаружили примерно в 30 км к северу от города Леба.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Россия в очередной раз проверила наши системы"
По словам польского министра, инцидент произошел до полудня 31 августа.
"До полудня в 30 км к северу от Лебы наши истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Нарушения нашего воздушного пространства над Балтийским морем не произошло", - сообщил Косиняк-Камыш.
Он расценил появление российского разведывательного самолета вблизи Польши как очередную проверку готовности польской обороны.
"Россия в очередной раз проверила наши системы сдерживания и противовоздушной обороны", – подчеркнул глава Минобороны Польши.
В то же время, по его словам, российский Ил-20 не входил в воздушное пространство страны.
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