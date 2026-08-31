Российский Ил-20 приблизился к Польше: истребители поднялись на перехват

Польша подняла истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который приблизился к польскому побережью Балтийского моря. Самолет РФ обнаружили примерно в 30 км к северу от города Леба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россия в очередной раз проверила наши системы"

По словам польского министра, инцидент произошел до полудня 31 августа.

"До полудня в 30 км к северу от Лебы наши истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20. Нарушения нашего воздушного пространства над Балтийским морем не произошло", - сообщил Косиняк-Камыш.

Он расценил появление российского разведывательного самолета вблизи Польши как очередную проверку готовности польской обороны.

"Россия в очередной раз проверила наши системы сдерживания и противовоздушной обороны", – подчеркнул глава Минобороны Польши.

В то же время, по его словам, российский Ил-20 не входил в воздушное пространство страны.

Читайте: Российские дроны нарушили воздушное пространство Молдовы в День независимости: Санду назвала это запугиванием