Російський Іл-20 наблизився до Польщі: винищувачі підняли на перехоплення

Польща підняла винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який наблизився до польського узбережжя Балтійського моря. Літак РФ виявили приблизно за 30 км на північ від міста Леба.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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"Росія вкотре випробувала наші системи"

За словами польського міністра, інцидент стався до полудня 31 серпня.

"До полудня за 30 км на північ від Леби наші винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Порушення нашого повітряного простору над Балтійським морем не відбулося", – повідомив Косіняк-Камиш.

Він розцінив появу російського розвідувального літака поблизу Польщі як чергову перевірку готовності польської оборони.

"Росія вкотре випробувала наші системи стримування та протиповітряної оборони", – наголосив очільник Міноборони Польщі.

Водночас, за його словами, російський Іл-20 не заходив у повітряний простір країни.

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