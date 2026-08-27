Російські дрони порушили повітряний простір Молдови у День незалежності: Санду назвала це залякуванням

Президентка Молдови Мая Санду назвала залякуванням чергове порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. У ніч проти 27 серпня, коли РФ масовано атакувала Україну, над територією Молдови зафіксували п'ять дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Санду заявила у соцмережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Особливу увагу президентка звернула на те, що російські дрони з'явилися над країною саме напередодні святкування 35-ї річниці незалежності Молдови.

"За кілька годин до того, як Молдова відзначатиме 35-ту річницю незалежності, російські безпілотники неодноразово порушували наш повітряний простір. Я рішуче засуджую це залякування", – заявила Санду.

Водночас вона наголосила, що подібні дії Росії не змінять зовнішньополітичного курсу Кишинева.

"Молдова стоїть твердо, незалежна і вільна, впевнено рухаючись шляхом до вступу в ЄС", – додала президентка.

Також читайте: Молдова зафіксувала порушення повітряного простору після атаки РФ на Україну: "літальний апарат" двічі перетнув кордон

П'ять дронів залетіли до Молдови під час атаки на Україну

У ніч проти 27 серпня російські війська здійснювали чергову повітряну атаку на Україну. Саме в цей час у національному повітряному просторі сусідньої Молдови зафіксували п'ять безпілотників.

Це не перший випадок порушення молдовського повітряного простору російськими дронами на тлі атак РФ по Україні.

Раніше Санду пов'язувала повторювані інциденти з тим, що Україна поки не має достатніх можливостей для перехоплення всіх російських повітряних цілей. За її словами, посилення української протиповітряної оборони допомогло б захищати й повітряний простір сусідніх держав.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу, своєю чергою, висловлював припущення, що почастішання інцидентів із російськими дронами може бути пов'язане з наближенням виборів до Держдуми РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні з Молдовою відновив роботу після атаки "Шахедів", - ДПСУ