Пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні з Молдовою відновив роботу після атаки "Шахедів", - ДПСУ
Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка" на українсько-молдовському кордоні знову пропускає громадян і транспортні засоби. Раніше його роботу призупинили після російської атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Українська сторона вже поінформувала молдовських колег про відновлення пропускних операцій.
"Громадянам, які планують перетинати державний кордон, рекомендуємо врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок", – зазначили прикордонники.
Пункт пропуску атакували "Шахедами"
У ніч проти 25 серпня російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed інфраструктуру пункту пропуску "Виноградівка", розташованого на Одещині.
Після удару пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт тимчасово призупинили. Наразі його роботу відновлено у повному обсязі.
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