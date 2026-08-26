Пункт пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой возобновил работу после атаки "шахедов", - ГПСУ
Международный автомобильный пограничный пункт "Виноградовка" на украинско-молдавской границе вновь пропускает граждан и транспортные средства. Ранее его работа была приостановлена после российского нападения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Украинская сторона уже проинформировала молдавских коллег о возобновлении пропускных операций.
"Гражданам, планирующим пересекать государственную границу, рекомендуем учесть эту информацию при планировании своих поездок", - отметили пограничники.
Пункт пропуска атаковали "шахедами"
В ночь на 25 августа российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed инфраструктуру пункта пропуска "Виноградовка", расположенного в Одесской области.
После удара пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт был временно приостановлен. В настоящее время его работа восстановлена в полном объеме.
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