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Новости Атака беспилотников на Одесщину
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Пункт пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой возобновил работу после атаки "шахедов", - ГПСУ

Пункт пропуска Виноградовка возобновил работу после атаки РФ

Международный автомобильный пограничный пункт "Виноградовка" на украинско-молдавской границе вновь пропускает граждан и транспортные средства. Ранее его работа была приостановлена после российского нападения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Украинская сторона уже проинформировала молдавских коллег о возобновлении пропускных операций.

"Гражданам, планирующим пересекать государственную границу, рекомендуем учесть эту информацию при планировании своих поездок", - отметили пограничники.

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Пункт пропуска атаковали "шахедами"

В ночь на 25 августа российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed инфраструктуру пункта пропуска "Виноградовка", расположенного в Одесской области.

После удара пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт был временно приостановлен. В настоящее время его работа восстановлена в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Одесской области: враг атаковал портовую инфраструктуру

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Госпогранслужба (7456) Молдова (2104) обстрел (35046) Одесская область (4704) Болградский район (5) Виноградовка (1)
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