Одесщину атаковали российские дроны: поврежден ресторан, четверо человек пострадали
Российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Один из дронов повредил фасад и остекление ресторана, в результате атаки пострадали четыре человека.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Один из них повредил фасад и остекление ресторана.
К сожалению, на данный момент известно о 4 пострадавших.
Информация о последствиях атаки уточняется.
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