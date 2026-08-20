Одесщину атаковали российские дроны: поврежден ресторан, четверо человек пострадали

Российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Один из дронов повредил фасад и остекление ресторана, в результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Один из них повредил фасад и остекление ресторана.

К сожалению, на данный момент известно о 4 пострадавших.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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