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Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой: в Одесской области фиксируют отключения света. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ночью нанесли массированный удар по югу Одесской области. Под ударом - гражданская инфраструктура
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОГА Олег Кипер.
Что известно?
"В результате атаки в нескольких населенных пунктах фиксируются перебои с подачей электроэнергии. По состоянию на утро без света остаются 13 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением", — говорится в сообщении.
Еще в одном месте зафиксировано возгорание двух прицепов грузовых автомобилей с продуктами питания. В настоящее время пожар ликвидирован.
В результате ударов РФ пострадавших нет.
Президент Зеленский заявил, что в Одесской области враг атаковал дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.
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