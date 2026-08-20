Россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой: в Одесской области фиксируют отключения света. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью нанесли массированный удар по югу Одесской области. Под ударом - гражданская инфраструктура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОГА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"В результате атаки в нескольких населенных пунктах фиксируются перебои с подачей электроэнергии. По состоянию на утро без света остаются 13 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением", — говорится в сообщении.

Еще в одном месте зафиксировано возгорание двух прицепов грузовых автомобилей с продуктами питания. В настоящее время пожар ликвидирован.

В результате ударов РФ пострадавших нет.

Президент Зеленский заявил, что в Одесской области враг атаковал дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.







Читайте: Пока у Украины будет недостаточно средств противоракетной обороны, Россия не будет всерьёз думать о мире, - Зеленский

Массированный обстрел 20 августа

В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.

В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.

Читайте также: Около 90 тыс. потребителей остались без электричества в Киеве: 40 тыс. по-прежнему находятся без света