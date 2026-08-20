Около 90 тыс. потребителей были обесточены в Киеве после массированного обстрела (обновлено)

Часть Киева осталась без электроснабжения в результате массированного удара российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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"Энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 50 000 семей по резервным схемам. Еще около 40 000 домов в настоящее время остаются без электроэнергии", - отметили в пресс-службе.

Энергетики начнут ремонт поврежденного оборудования, как только военные и спасатели дадут разрешение.

По состоянию на 12:37 энергетики вернули свет во все дома.

"Около 90 000 семей оставалось без электричества из-за обстрелов. Нам удалось вернуть питание всем домам", - отметили в ДТЭК.

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Массированный обстрел 20 августа

В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

В результате вражеских ударов по Киевской области известно о погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.

В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.

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