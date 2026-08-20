Близько 90 тис. споживачів було знеструмлено у Києві: 40 тис. залишаються без світла
Частина Києва залишилася без електропостачання внаслідок масованого удару російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Енергетикам вдалося повернути світло для 50 000 родин за резервними схемами. Ще близько 40 000 осель наразі без електроенергії", - зазначили там.
Енергетики розпочнуть ремонт пошкодженого обладнання, щойно військові та рятувальники нададуть дозвіл.
Масований обстріл 20 серпня
- У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
- Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
- У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль