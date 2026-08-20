Близько 90 тис. споживачів було знеструмлено у Києві: 40 тис. залишаються без світла

Частина Києва залишилася без електропостачання внаслідок масованого удару російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Енергетикам вдалося повернути світло для 50 000 родин за резервними схемами. Ще близько 40 000 осель наразі без електроенергії", - зазначили там.

Енергетики розпочнуть ремонт пошкодженого обладнання, щойно військові та рятувальники нададуть дозвіл.

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Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.

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