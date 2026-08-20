Через російську атаку на Київщині загинув чоловік, ще один постраждав

У Броварському районі Київської області внаслідок російської ракетної атаки загинув чоловік. Ще один чоловік дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, внаслідок ворожого удару також зазнав пошкоджень один із промислових об’єктів. На місці виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники та інші екстрені служби.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, Бориспіль та Бровари зазнали масованої атаки ракетами Х-101.

Знеструмлення в області

У Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано аварію на об'єктах електропостачання повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації одразу після того, як це дозволить безпекова обстановка в місті.