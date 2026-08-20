РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14004 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 238 0

В результате российской атаки в Киевской области погиб мужчина, еще один пострадал

Враг нанёс массированный удар по Киевской области

В Броварском районе Киевской области в результате российского ракетного удара погиб мужчина. Еще один мужчина получил ранения и находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в результате вражеского удара также был поврежден один из промышленных объектов. На месте возник пожар, который ликвидируют спасатели и другие экстренные службы.

Информация о последствиях атаки уточняется.

По информации местных Telegram-каналов, Борисполь и Бровары подверглись массированной атаке ракетами Х-101.

Отключение электроэнергии в области 

В Броварской громаде в результате вражеской атаки зафиксирована авария на объектах электроснабжения, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, энергетики приступят к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сразу же, как только это позволит обстановка с безопасностью в городе.

Автор: 

Борисполь (781) Бровары (361) Киевская область (4970) обстрел (34929) Бориспольский район (87) Броварский район (106)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 