Російський обстріл застав литовського міністра Савіцкаса у Києві: він провів ніч в укритті
Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас та його команда, які перебувають із візитом у Києві, провели ніч в укритті через масштабну атаку Росії на українську столицю.
Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Довелося пережити те, що значна частина людей в Україні переживає дуже часто. Цієї ночі разом із нашою делегацією нам довелося перебувати в укритті, оскільки всю ніч була оголошена повітряна тривога, яка досі триває", - сказав він в ефірі LRT.
Відомо, що Савіцкас прибув до Києва 19 серпня та провів зустріч, зокрема, з українським колегою Денисом Шмигалем.
Планується підписання угоди про обмін досвідом у сфері захисту енергоінфраструктури.
Масований обстріл 20 серпня
- У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
- Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі.
- У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.
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