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Російський обстріл застав литовського міністра Савіцкаса у Києві: він провів ніч в укритті

Литовський міністр провів ніч в укритті під час візиту до Києва

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас та його команда, які перебувають із візитом у Києві, провели ніч в укритті через масштабну атаку Росії на українську столицю.

Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Довелося пережити те, що значна частина людей в Україні переживає дуже часто. Цієї ночі разом із нашою делегацією нам довелося перебувати в укритті, оскільки всю ніч була оголошена повітряна тривога, яка досі триває", - сказав він в ефірі LRT.

Відомо, що Савіцкас прибув до Києва 19 серпня та провів зустріч, зокрема, з українським колегою Денисом Шмигалем.

Планується підписання угоди про обмін досвідом у сфері захисту енергоінфраструктури.

Читайте: 21 серпня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ

Масований обстріл 20 серпня

  • У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
  • Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі.
  • У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.

Також читайте: На Миколаївщині та Запоріжжі через російські атаки є постраждалі й пошкодження

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Київ (16850) Литва (2333) обстріл (36233)
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