На Миколаївщині та Запоріжжі через російські атаки є постраждалі й пошкодження

Російські війська протягом минулої доби атакували Миколаївську та Запорізьку області ударними безпілотниками, авіацією, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Є постраждалі та пошкодження житлових будинків й інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Миколаївщина

За даними в.о. начальника ОВА Георгіня Решетілова, ворог протягом доби атакував область ударними БпЛА типу Shahed/"Гербера".

У Веселинівській громаді внаслідок атаки постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували. Станом на ранок 20 серпня її стан оцінюють як стабільний. Також пошкоджено приватний будинок.

В Очаківській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено дах нежитлової будівлі. Постраждалих немає.

Крім того, російські військові двічі атакували Очаківську громаду FPV-дронами. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Запорізька область

У Запорізькій області внаслідок російських атак шість людей дістали поранення, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах області.

Зокрема, російські війська здійснили:

22 авіаційні удари;

655 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами;

8 ударів із РСЗВ;

285 артилерійських обстрілів.

Під ударами опинилися Запоріжжя, населені пункти Запорізького району, а також громади поблизу лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російську атаку на Київщині загинув чоловік, ще один постраждав