На Миколаївщині та Запоріжжі через російські атаки є постраждалі й пошкодження
Російські війська протягом минулої доби атакували Миколаївську та Запорізьку області ударними безпілотниками, авіацією, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Є постраждалі та пошкодження житлових будинків й інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Миколаївщина
За даними в.о. начальника ОВА Георгіня Решетілова, ворог протягом доби атакував область ударними БпЛА типу Shahed/"Гербера".
У Веселинівській громаді внаслідок атаки постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували. Станом на ранок 20 серпня її стан оцінюють як стабільний. Також пошкоджено приватний будинок.
В Очаківській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено дах нежитлової будівлі. Постраждалих немає.
Крім того, російські військові двічі атакували Очаківську громаду FPV-дронами. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Запорізька область
У Запорізькій області внаслідок російських атак шість людей дістали поранення, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах області.
Зокрема, російські війська здійснили:
- 22 авіаційні удари;
- 655 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами;
- 8 ударів із РСЗВ;
- 285 артилерійських обстрілів.
Під ударами опинилися Запоріжжя, населені пункти Запорізького району, а також громади поблизу лінії фронту.
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