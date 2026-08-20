В Николаевской и Запорожской области в результате российских атак есть пострадавшие и повреждения
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Николаевской и Запорожской областям с помощью ударных беспилотников, авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Есть пострадавшие, а также повреждения жилых домов и инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Николаевская область
По данным и.о. начальника ОГА Георгини Решетиловой, враг в течение суток атаковал область ударными БПЛА типа Shahed/"Гербера".
В Веселиновской громаде в результате атаки пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали. По состоянию на утро 20 августа ее состояние оценивается как стабильное. Также поврежден частный дом.
В Очаковской громаде в результате обстрелов повреждена крыша нежилого здания. Пострадавших нет.
Кроме того, российские военные дважды атаковали Очаковскую громаду с помощью FPV-дронов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Запорожская область
В Запорожской области в результате российских атак шесть человек получили ранения, сообщил глава ОГА Иван Федоров.
Всего за сутки оккупанты нанесли 970 ударов по 57 населенным пунктам области.
В частности, российские войска совершили:
- 22 авиационных удара;
- 655 атак БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;
- 8 ударов из РСЗО;
- 285 артиллерийских обстрелов.
Под ударами оказались Запорожье, населенные пункты Запорожского района, а также громады вблизи линии фронта.
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