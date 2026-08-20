В Николаевской и Запорожской области в результате российских атак есть пострадавшие и повреждения

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Николаевской и Запорожской областям с помощью ударных беспилотников, авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Есть пострадавшие, а также повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Николаевская область

По данным и.о. начальника ОГА Георгини Решетиловой, враг в течение суток атаковал область ударными БПЛА типа Shahed/"Гербера".

В Веселиновской громаде в результате атаки пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали. По состоянию на утро 20 августа ее состояние оценивается как стабильное. Также поврежден частный дом.

В Очаковской громаде в результате обстрелов повреждена крыша нежилого здания. Пострадавших нет.

Кроме того, российские военные дважды атаковали Очаковскую громаду с помощью FPV-дронов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Запорожская область

В Запорожской области в результате российских атак шесть человек получили ранения, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 970 ударов по 57 населенным пунктам области.

В частности, российские войска совершили:

22 авиационных удара;

655 атак БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;

8 ударов из РСЗО;

285 артиллерийских обстрелов.

Под ударами оказались Запорожье, населенные пункты Запорожского района, а также громады вблизи линии фронта.

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