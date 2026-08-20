Российский обстрел застал литовского министра Савицкаса в Киеве: он провел ночь в укрытии
Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас и его команда, находящиеся с визитом в Киеве, провели ночь в укрытии из-за масштабной атаки России на украинскую столицу.
Об этом пишет Delfi, передает Цензор.НЕТ.
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"Пришлось пережить то, что значительная часть людей в Украине переживает очень часто. Этой ночью вместе с нашей делегацией нам пришлось находиться в укрытии, поскольку на всю ночь была объявлена воздушная тревога, которая до сих пор продолжается", — сказал он в эфире LRT.
Известно, что Савицкас прибыл в Киев 19 августа и провел встречу, в частности, с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Планируется подписание соглашения об обмене опытом в сфере защиты энергоинфраструктуры.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.
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