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Новости Массированный комбинированный удар
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21 августа в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате ударов РФ

21 августа объявлено днём траура в Киеве: подробности

В Киеве 21 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированного удара со стороны РФ.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Завтра, 21 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

21 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия", — отметил глава города.

В настоящее время в столице продолжается ликвидация последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

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Массированный обстрел 20 августа

  • В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
  • В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе.
  • В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.

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Автор: 

Киев (27266) обстрел (34929) траур (277)
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Топ комментарии
+9
А коли на москвабаді буде день жалоби?
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20.08.2026 08:36 Ответить
+8
Щирі спічуття родинам загиблих .
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20.08.2026 08:45 Ответить
+8
Ганьба Зеленському і його владі що не можуть захистити Київ !
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20.08.2026 08:46 Ответить

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