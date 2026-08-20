21 августа в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате ударов РФ

В Киеве 21 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированного удара со стороны РФ.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"Завтра, 21 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.



В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.



21 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия", — отметил глава города.

В настоящее время в столице продолжается ликвидация последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

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Массированный обстрел 20 августа

В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе.

В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.

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