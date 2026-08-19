Полицейские Артем Зубчук и Юлия Евдокимова погибли в результате двойного удара РФ по Житомиру
В результате российского удара по зданию полиции в Житомире погибли 32-летний капитан Артем Зубчук и 39-летняя подполковник Юлия Евдокимова. Аварийно-спасательные работы после обстрела продолжаются до сих пор.
Об этом глава МВД Иван Выговский написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства удара
По словам министра, это трагический день не только для Национальной полиции, но и для всей системы МВД — циничный и преднамеренный удар произошел днем, когда в здании находились не только сотрудники, но и гражданские посетители.
Выговский рассказал, что в момент объявления воздушной тревоги большинство людей успели спуститься в укрытие, однако двойной прямой удар врага унес жизни двух сотрудников полиции.
Погибшие
Погибли капитан полиции, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области Артем Зубчук, которому было 32 года, и подполковник полиции, помощница начальника ГУНП в Житомирской области Юлия Евдокимова, которой было 39 лет.
Министр выразил соболезнования семьям погибших и коллективу. По его словам, все раненые с первых минут получают необходимую медицинскую помощь — по состоянию на момент публикации пострадали более 40 человек.
Реакция министра
Выговский назвал этот удар продолжением российской тактики "охоты" на тех, кто защищает и спасает людей, подчеркнув, что полицейские, спасатели, служебный транспорт и помещения ежедневно становятся мишенями — не только в прифронтовых регионах, и чаще всего именно в те моменты, когда службы помогают гражданским.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа, российские войска атаковали Житомир реактивными дронами. Под ударом оказалось здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
- Враг нанес удары беспилотниками типа "Бандероль", в результате чего есть погибшие и раненые.
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