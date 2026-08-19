Россияне нанесли удар реактивными дронами по Житомиру: есть попадания в здание ГУ Нацполиции

Сегодня, 19 августа, российские войска атаковали Житомир реактивными дронами.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что произошло попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

На месте работают спасатели ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи и все необходимые специальные службы.

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Данные уточняются

Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

Жителей призывают сохранять спокойствие, не распространять фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам.

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