Россияне нанесли удар реактивными дронами по Житомиру: есть попадания в здание ГУ Нацполиции
Сегодня, 19 августа, российские войска атаковали Житомир реактивными дронами.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что произошло попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
На месте работают спасатели ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи и все необходимые специальные службы.
Данные уточняются
Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.
Жителей призывают сохранять спокойствие, не распространять фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам.
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