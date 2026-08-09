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Новости Обстрелы Житомирщины
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Удар РФ по "Кромберг энд Шуберт Житомир": производство полностью приостановлено

Обстрел Житомирской области

За последние сутки предприятие "Кромберг энд Шуберт Житомир" подверглось вражеской атаке, в результате которой производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения и подверглись масштабным разрушениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление "Кромберг энд Шуберт Житомир".

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Как отмечается, "Кромберг энд Шуберт Житомир" - это гражданское производственное предприятие со 100% германскими инвестициями, которое уже 11 лет работает в Житомирской области и обеспечивает рабочими местами около 3 500 человек.

Кроме того, в заявлении отмечается, что в результате атаки никто из работников не пострадал.

Работа предприятия остановлена

Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок. Возможные сроки возобновления деятельности станут известны после завершения технической оценки и определения полного объема необходимых восстановительных работ.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Житомирскую область: есть попадания в предприятие и жилой дом, трое раненых.
  • Впоследствии стало известно, что в результате удара РФ по Житомирской области повреждено бюджетобразующее предприятие с германскими инвестициями.

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Автор: 

обстрел (34794) Житомирская область (1543)
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Топ комментарии
+37
А сорок днів примусу орків до миру вже завершились?
А то я щось не поняв. Що там наш предвадітель племені гундосив.
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09.08.2026 14:05 Ответить
+33
В нас така країна.
Найперша в світі!
Кловун легко може бути верховним голонокомандувачем, бетонщиця - директором військового заводу, аферист- констуктором ракет, сантехнік - хірургом, тренер по міньєту - дипломатом....
Країна мрій і можливостей!
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09.08.2026 14:23 Ответить
+26
Германия должна изьять из рф денег хранимых там сумму компенсации ремонта этого предприятия. Впредь с хранимых за рубежом под арестом рф денег необходимо изымать суммы на компенсации разрушений в украине и компенсации семьям погибших и раненых. За любое преступление против украины рф обязана тут же попадать на бабло ))
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09.08.2026 14:19 Ответить

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