Удар РФ по "Кромберг энд Шуберт Житомир": производство полностью приостановлено
За последние сутки предприятие "Кромберг энд Шуберт Житомир" подверглось вражеской атаке, в результате которой производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения и подверглись масштабным разрушениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление "Кромберг энд Шуберт Житомир".
Как отмечается, "Кромберг энд Шуберт Житомир" - это гражданское производственное предприятие со 100% германскими инвестициями, которое уже 11 лет работает в Житомирской области и обеспечивает рабочими местами около 3 500 человек.
Кроме того, в заявлении отмечается, что в результате атаки никто из работников не пострадал.
Работа предприятия остановлена
Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок. Возможные сроки возобновления деятельности станут известны после завершения технической оценки и определения полного объема необходимых восстановительных работ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Житомирскую область: есть попадания в предприятие и жилой дом, трое раненых.
- Впоследствии стало известно, что в результате удара РФ по Житомирской области повреждено бюджетобразующее предприятие с германскими инвестициями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то я щось не поняв. Що там наш предвадітель племені гундосив.
Найперша в світі!
Кловун легко може бути верховним голонокомандувачем, бетонщиця - директором військового заводу, аферист- констуктором ракет, сантехнік - хірургом, тренер по міньєту - дипломатом....
Країна мрій і можливостей!