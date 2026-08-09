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Новини Обстріли Житомирщини
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Удар РФ по "Кромберг енд Шуберт Житомир": виробництво повністю призупинено

Обстріл Житомирщини

Упродовж останньої доби підприємство Кромберг енд Шуберт Житомир зазнало ворожої атаки, внаслідок якої виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження та масштабні руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву Кромберг енд Шуберт Житомир.

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Як зазначається, Кромберг енд Шуберт Житомир - це цивільне виробниче підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке вже 11 років працює в Житомирському регіоні та забезпечує робочими місцями близько 3 500 людей.

Окрім того, у заяві зазначено, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

Робота підприємства зупинена

Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених.
  • Згодом стало відомо, що через удар РФ по Житомирщині пошкоджено бюджетоутворююче підприємство з німецькими інвестиціями.

Також читайте: РФ атакувала Житомирщину: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

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обстріл (36077) Житомирська область (1276)
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Топ коментарі
+12
А сорок днів примусу орків до миру вже завершились?
А то я щось не поняв. Що там наш предвадітель племені гундосив.
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09.08.2026 14:05 Відповісти
+12
зєлупа, де наші ракети, які "виготовляє" штілєрман? там же така потужна технічна директорка-дівчинка 33рочки з неповною вищою освітою, працювала дизайнером по бетону. ну какая разніца, там де бетон, там і ракети. а штілєрман-який з нього головний конструктор, опудало роками барижило тривалий час на росії, потім несподівано з'явився в Україні і раптом стало головним конструктором ракет. на росії займався розробкою ігор, співпрацювало з інститутами міноборони рф, і раптом ракети. і питань з боку сбу до опудала не має. і ракет не має. і мільярдів на ракети, яких не маж-теж не має.
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09.08.2026 14:17 Відповісти
+11
В нас така країна.
Найперша в світі!
Кловун легко може бути верховним голонокомандувачем, бетонщиця - директором військового заводу, аферист- констуктором ракет, сантехнік - хірургом, тренер по міньєту - дипломатом....
Країна мрій і можливостей!
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09.08.2026 14:23 Відповісти

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