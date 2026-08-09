Удар РФ по "Кромберг енд Шуберт Житомир": виробництво повністю призупинено
Упродовж останньої доби підприємство Кромберг енд Шуберт Житомир зазнало ворожої атаки, внаслідок якої виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження та масштабні руйнування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну заяву Кромберг енд Шуберт Житомир.
Як зазначається, Кромберг енд Шуберт Житомир - це цивільне виробниче підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке вже 11 років працює в Житомирському регіоні та забезпечує робочими місцями близько 3 500 людей.
Окрім того, у заяві зазначено, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.
Робота підприємства зупинена
Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених.
- Згодом стало відомо, що через удар РФ по Житомирщині пошкоджено бюджетоутворююче підприємство з німецькими інвестиціями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то я щось не поняв. Що там наш предвадітель племені гундосив.
Найперша в світі!
Кловун легко може бути верховним голонокомандувачем, бетонщиця - директором військового заводу, аферист- констуктором ракет, сантехнік - хірургом, тренер по міньєту - дипломатом....
Країна мрій і можливостей!