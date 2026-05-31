РФ атакувала Житомирщину: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

Впродовж минулої доби ворог неодноразово атакував Житомирщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

Як зазначається, під ударом були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Наразі інформація про загиблих та постраждалих відсутністня.

Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС. Робота спеціальних служб ускладнювалася через постійний ризик повторних ударів.

Триває усунення наслідків ворожих ударів.

"Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки", - додав очільник області.

