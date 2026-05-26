Російські дрони вдарили по Житомирщині, є поранений
У Коростені на Житомирщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджена інфраструктура та постраждала людина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook заявив міський голова Коростеня Володимир Москаленко.
Що відомо про атаку
За словами Москаленка, уранці 26 травня Коростенська громада знову зазнала удару російських дронів.
Унаслідок атаки пошкоджені підприємства інфраструктури.
Також відомо про одного пораненого.
Інші деталі наслідків удару наразі уточнюються.
