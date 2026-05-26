Российские дроны нанесли удар по Житомирской области, есть раненый

В Коростене Житомирской области в результате атаки российских беспилотников повреждена инфраструктура и пострадал человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook заявил мэр Коростеня Владимир Москаленко.

Что известно об атаке

По словам Москаленко, утром 26 мая Коростенская община вновь подверглась удару российских дронов.

В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры.

Также известно об одном раненом.

Другие детали последствий удара пока уточняются.

Это тот дрон который с беларусии залетел?
26.05.2026 10:27 Ответить
 
 