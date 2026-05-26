Российские дроны нанесли удар по Житомирской области, есть раненый
В Коростене Житомирской области в результате атаки российских беспилотников повреждена инфраструктура и пострадал человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook заявил мэр Коростеня Владимир Москаленко.
Что известно об атаке
По словам Москаленко, утром 26 мая Коростенская община вновь подверглась удару российских дронов.
В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры.
Также известно об одном раненом.
Другие детали последствий удара пока уточняются.
