РФ атаковала Житомирскую область: повреждены объекты критической инфраструктуры

За прошедшие сутки враг неоднократно наносил удары по Житомирской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и гражданские предприятия в Коростенском районе. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Пожары, возникшие в результате обстрелов, были оперативно ликвидированы спасателями ГСЧС. Работа специальных служб осложнялась из-за постоянного риска повторных ударов.

Продолжается устранение последствий вражеских ударов.

"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности", - добавил глава области.

