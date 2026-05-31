РФ атаковала Житомирскую область: повреждены объекты критической инфраструктуры
За прошедшие сутки враг неоднократно наносил удары по Житомирской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и гражданские предприятия в Коростенском районе. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.
Пожары, возникшие в результате обстрелов, были оперативно ликвидированы спасателями ГСЧС. Работа специальных служб осложнялась из-за постоянного риска повторных ударов.
Продолжается устранение последствий вражеских ударов.
"Призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности", - добавил глава области.
