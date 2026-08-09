Удар РФ по Житомирщині: пошкоджено бюджетоутворююче підприємство з німецькими інвестиціями. ФОТОрепортаж
Ворог завдав масованого удару по Житомирській області. Внаслідок атаки пошкоджено одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За його словами, це підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке має важливе значення для економіки області та забезпечує робочі місця для наших людей.
Наслідки ворожої атаки локалізовано силами ДСНС. На місці працює слідчо-оперативна група правоохоронних органів.
Обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування вже працює над пошуком можливих шляхів допомоги стратегічному інвестору.
"Ми зацікавлені у збереженні роботи підприємства, підтримці його колективу та створенні умов для якнайшвидшого відновлення", - наголосив очільник регіону.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених.
Будь ласка, зачекайте...
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