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Новини Фото Обстріли Житомирщини
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Удар РФ по Житомирщині: пошкоджено бюджетоутворююче підприємство з німецькими інвестиціями. ФОТОрепортаж

Ворог завдав масованого удару по Житомирській області. Внаслідок атаки пошкоджено одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За його словами, це підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке має важливе значення для економіки області та забезпечує робочі місця для наших людей.

Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини

Наслідки ворожої атаки локалізовано силами ДСНС. На місці працює слідчо-оперативна група правоохоронних органів.

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Обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування вже працює над пошуком можливих шляхів допомоги стратегічному інвестору.

"Ми зацікавлені у збереженні роботи підприємства, підтримці його колективу та створенні умов для якнайшвидшого відновлення", - наголосив очільник регіону.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених.

Також читайте: РФ атакувала Житомирщину: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

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