Удар РФ по Житомирщині: пошкоджено бюджетоутворююче підприємство з німецькими інвестиціями. ФОТОрепортаж

Ворог завдав масованого удару по Житомирській області. Внаслідок атаки пошкоджено одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

За його словами, це підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке має важливе значення для економіки області та забезпечує робочі місця для наших людей.













Наслідки ворожої атаки локалізовано силами ДСНС. На місці працює слідчо-оперативна група правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу АЗС під час повітряної тривоги заборонили в Коростенському районі Житомирщини, - ОВА

Обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування вже працює над пошуком можливих шляхів допомоги стратегічному інвестору.

"Ми зацікавлені у збереженні роботи підприємства, підтримці його колективу та створенні умов для якнайшвидшого відновлення", - наголосив очільник регіону.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених.

Також читайте: РФ атакувала Житомирщину: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури