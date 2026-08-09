Війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Цієї ночі ворог атакував територію Житомирської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями.

Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі.

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Є постраждалі

За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками. Ще у двох постраждалих - гостра реакція на стрес.

На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки ворожої атаки, обстежують території та фіксують завдані збитки.

Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.

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Оновлена інформація

За даними ДСНС, виникли пожежі на обʼєкті цивільної інфраструктури та на одному із приватних підприємств. Зафіксовані влучання у приватний житловий будинок: уламки впали на житлові та господарські будівлі, сталося загоряння.

















Наразі усі пожежі ліквідовані. На місцях працюють психологи ДСНС🫂