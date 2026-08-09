Війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж
Цієї ночі ворог атакував територію Житомирської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями.
Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі.
Є постраждалі
За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками. Ще у двох постраждалих - гостра реакція на стрес.
На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки ворожої атаки, обстежують території та фіксують завдані збитки.
Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.
Оновлена інформація
За даними ДСНС, виникли пожежі на обʼєкті цивільної інфраструктури та на одному із приватних підприємств. Зафіксовані влучання у приватний житловий будинок: уламки впали на житлові та господарські будівлі, сталося загоряння.
Наразі усі пожежі ліквідовані. На місцях працюють психологи ДСНС🫂
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