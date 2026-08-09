УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10981 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Житомирщину
2 552 3

Війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Цієї ночі ворог атакував територію Житомирської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями.

Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі.

Також читайте: РФ атакувала Житомирщину: влучання в підприємство, постраждало 6 дорослих та 3 дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Є постраждалі

За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками. Ще у двох постраждалих - гостра реакція на стрес.

На місцях працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки ворожої атаки, обстежують території та фіксують завдані збитки.

Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.

Читайте: Рашисти вдарили по АЗС на Житомирщині: поранено двох людей (оновлено). ФОТО

Оновлена інформація

За даними ДСНС, виникли пожежі на обʼєкті цивільної інфраструктури та на одному із приватних підприємств. Зафіксовані влучання у приватний житловий будинок: уламки впали на житлові та господарські будівлі, сталося загоряння.

Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини
Обстріл Житомирщини

Наразі усі пожежі ліквідовані. На місцях працюють психологи ДСНС🫂

Автор: 

обстріл (36077) Житомирська область (1276)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 