Войска РФ атаковали Житомирщину: есть попадание в предприятие и жилой дом, 3 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Этой ночью враг атаковал территорию Житомирской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, в результате вражеской атаки зафиксированы попадания и повреждения гражданских инфраструктурных объектов, а также частного предприятия с германскими инвестициями.

Также зафиксировано попадание в частный жилой дом и падение обломков на жилые и хозяйственные постройки.

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Есть пострадавшие

По предварительной информации, пострадали 3 человека. Один человек госпитализирован с ожогами. Еще у двух пострадавших — острая стрессовая реакция.

На местах работают соответствующие службы. Специалисты ликвидируют последствия вражеской атаки, обследуют территории и фиксируют нанесенный ущерб.

Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

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Обновленная информация

По данным ГСЧС, возникли пожары на объекте гражданской инфраструктуры и на одном из частных предприятий. Зафиксированы попадания в частный жилой дом: обломки упали на жилые и хозяйственные постройки, произошло возгорание.

















Все пожары ликвидированы. На местах работают психологи ГСЧС.