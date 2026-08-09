Войска РФ атаковали Житомирщину: есть попадание в предприятие и жилой дом, 3 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж
Этой ночью враг атаковал территорию Житомирской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, в результате вражеской атаки зафиксированы попадания и повреждения гражданских инфраструктурных объектов, а также частного предприятия с германскими инвестициями.
Также зафиксировано попадание в частный жилой дом и падение обломков на жилые и хозяйственные постройки.
Есть пострадавшие
По предварительной информации, пострадали 3 человека. Один человек госпитализирован с ожогами. Еще у двух пострадавших — острая стрессовая реакция.
На местах работают соответствующие службы. Специалисты ликвидируют последствия вражеской атаки, обследуют территории и фиксируют нанесенный ущерб.
Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.
Обновленная информация
По данным ГСЧС, возникли пожары на объекте гражданской инфраструктуры и на одном из частных предприятий. Зафиксированы попадания в частный жилой дом: обломки упали на жилые и хозяйственные постройки, произошло возгорание.
Все пожары ликвидированы. На местах работают психологи ГСЧС.
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