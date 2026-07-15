Рашисты ударили по АЗС на Житомирщине: ранены два человека (обновлено). ФОТО
Враг продолжает терроризировать северные районы Житомирской области. Сегодня утром под обстрел попала одна из АЗС в Малинской громаде.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть раненый
На данный момент известно об одном пострадавшем, ему оказывают помощь в больнице. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники специальных служб.
Жителей призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги
"Обращаем внимание граждан на необходимость соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, особенно находясь на АЗС. Берегите себя и своих близких", - отметил глава области.
Обновленная информация
Позже стало известно о 2 пострадавших из-за вражеской атаки.
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