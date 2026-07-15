Рашисты ударили по АЗС на Житомирщине: ранены два человека (обновлено). ФОТО

Враг продолжает терроризировать северные районы Житомирской области. Сегодня утром под обстрел попала одна из АЗС в Малинской громаде.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть раненый

На данный момент известно об одном пострадавшем, ему оказывают помощь в больнице. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники специальных служб.

Жителей призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги

"Обращаем внимание граждан на необходимость соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, особенно находясь на АЗС. Берегите себя и своих близких", - отметил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Славянске FPV-дрон РФ атаковал грузовик с топливом на АЗС. ФОТОрепортаж

Читайте также: Рашисты в течение суток наносили удары по АЗС и объектам энергетики в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

Позже стало известно о 2 пострадавших из-за вражеской атаки.