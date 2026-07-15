Рашисти вдарили по АЗС на Житомирщині: поранено людину. ФОТО
Ворог продовжує тероризувати північні райони Житомирської області. Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранений
Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають допомогу у лікарні. На місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.
Жителів закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги
"Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначив очільник області.
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