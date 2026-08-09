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Удар РФ по Житомирской области: повреждено бюджетообразующее предприятие с германскими инвестициями. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг нанес массированный удар по Житомирской области. В результате атаки было повреждено одно из бюджетобразующих предприятий региона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

По его словам, это предприятие со 100% немецкими инвестициями, которое имеет важное значение для экономики области и обеспечивает рабочие места для наших людей.

Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области
Обстрел Житомирской области

Последствия вражеской атаки локализованы силами ГСЧС. На месте работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов.

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Областная военная администрация совместно с органами местного самоуправления уже работает над поиском возможных путей помощи стратегическому инвестору.

"Мы заинтересованы в сохранении работы предприятия, поддержке его коллектива и создании условий для скорейшего восстановления", - подчеркнул глава региона.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Житомирскую область: есть попадания в предприятие и жилой дом, 3 раненых.

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