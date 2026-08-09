Удар РФ по Житомирской области: повреждено бюджетообразующее предприятие с германскими инвестициями. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг нанес массированный удар по Житомирской области. В результате атаки было повреждено одно из бюджетобразующих предприятий региона.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда нацелился враг?
По его словам, это предприятие со 100% немецкими инвестициями, которое имеет важное значение для экономики области и обеспечивает рабочие места для наших людей.
Последствия вражеской атаки локализованы силами ГСЧС. На месте работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов.
Областная военная администрация совместно с органами местного самоуправления уже работает над поиском возможных путей помощи стратегическому инвестору.
"Мы заинтересованы в сохранении работы предприятия, поддержке его коллектива и создании условий для скорейшего восстановления", - подчеркнул глава региона.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Житомирскую область: есть попадания в предприятие и жилой дом, 3 раненых.
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