Удар РФ по Житомирской области: повреждено бюджетообразующее предприятие с германскими инвестициями. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг нанес массированный удар по Житомирской области. В результате атаки было повреждено одно из бюджетобразующих предприятий региона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

По его словам, это предприятие со 100% немецкими инвестициями, которое имеет важное значение для экономики области и обеспечивает рабочие места для наших людей.













Последствия вражеской атаки локализованы силами ГСЧС. На месте работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов.

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Областная военная администрация совместно с органами местного самоуправления уже работает над поиском возможных путей помощи стратегическому инвестору.

"Мы заинтересованы в сохранении работы предприятия, поддержке его коллектива и создании условий для скорейшего восстановления", - подчеркнул глава региона.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Житомирскую область: есть попадания в предприятие и жилой дом, 3 раненых.

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