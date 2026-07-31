За $100 готував удари РФ по енергооб’єктах Київщини та Житомирщини: агенту повідомили про підозру

СБУ викрила жителя Житомирської області, який, за даними слідства, погодився за 100 доларів співпрацювати з російськими спецслужбами та збирав інформацію для підготовки ударів по енергетичній інфраструктурі Київщини й Житомирщини. Суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави.

Проц е повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітники СБУ викрили громадянина України, який за завданням представника спецслужб рф збирав розвідувальну інформацію для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Київщини та Житомирщини.

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Підтримував проросійські погляди

За даними слідства, мешканець Житомирської області, який працював на підприємстві з обробки граніту, підтримував проросійські погляди та був завербований через Telegram. За виконання завдань йому пообіцяли 100 доларів США.



Підозрюваний збирав відомості про теплові електроцентралі та електропідстанції, що забезпечують електропостачання двох регіонів. Також він фіксував місця найбільшого зосередження особового складу й техніки Сил оборони України, розташування оперативних аеродромів і військових полігонів.

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Не допустили передачі розвідувальної інформації

Правоохоронці своєчасно викрили та припинили його діяльність, не допустивши передачі розвідувальної інформації представникам держави-агресора.



23 липня 2026 року чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наступного дня за клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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