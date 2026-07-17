Затримано подвійного агента РФ, який коригував удари по Слов’янську, - СБУ
На Донеччині затримано агента, який одночасно працював на ФСБ та ГРУ РФ, та коригував удари рашистів по Слов’янську.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, росіяни завербували інженера місцевої тепломережі у Telegram-каналі, який адмініструвала співробітниця Смоленського військового шпиталю.
"Встановлено, що жінка перебувала на зв’язку з обома спецслужбами рф, які доручали їй пошук потенційних "кандидатів" до агентурного апарату.
Після вербування комунальник під приводом робочих поїздок об’їжджав прифронтове місто та його околиці, щоб виявити локації Сил оборони та "злити" їх рашистам для нових обстрілів громади", - йдеться в повідомленні.
Чоловік збирав координати українських об'єктів для подальшої передачі представникам РФ.
СБУ затримала коригувальника, задокументували його розвідвилазки і контакти з ворогом, а на фінальному етапі операції затримали за місцем проживання.
Під час обшуку в його оселі було виявлено три телефони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з рашистами.
Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловік загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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