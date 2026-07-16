Убивство Березовської: СБУ підтвердила, що підозрюваний Жикович був їхнім позаштатним співробітником
Підозрюваний у справі про вбивство Анастасії Березовської Віталій Жикович був залучений до роботи у Службі безпеки України як гласний позаштатний співробітник від початку повномасштабного вторгнення до квітня 2026 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомила у відповідь на запит "Схем" (проєкт Радіо Свобода).
Нагадаємо, раніше "Схеми", вивчаючи фігурантів справи щодо замаху на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако та вбивства Березовської, з’ясували, що до 2020 року Жикович працював поліцейським у Київській області.
Позаштатний співробітник
У відповідь на запитання про те, чи є Віталій Жикович чинним або колишнім співробітником, у СБУ повідомили:
"Зазначена вами особа серед співробітників-військовослужбовців та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, не значиться та у попередні роки в СБУ військову службу не проходила та не працювала. Разом з тим, на початку повномасштабного вторгнення як колишній офіцер одного із правоохоронних органів України він перебував у статусі гласного позаштатного співробітника СБУ".
У спецслужбі зазначили, що статус гласного позаштатного співробітника не давав Жиковичу доступу до серйозного державного інструментарію чи таємних операцій. За інформацією структури, такі особи "не належать до особового складу Служби й не здійснюють оперативну діяльність самостійно".
"Вони не наділені повноваженнями щодо проведення оперативно-розшукових, контррозвідувальних чи слідчих заходів, не ухвалюють відповідних процесуальних чи управлінських рішень", — уточнили у структурі.
Також у відомстві додали, що за свою роботу Жикович не отримував державних виплат, а від квітня 2026 року "не мав ніякого відношення до Служби безпеки України".
Що передувало?
- У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.
- Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.
- На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.
- Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.
- Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.
- Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.
- Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.
- Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.
- Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.
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