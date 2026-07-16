Убивство Березовської: СБУ підтвердила, що підозрюваний Жикович був їхнім позаштатним співробітником

Підозрюваний у справі про вбивство Анастасії Березовської Віталій Жикович був залучений до роботи у Службі безпеки України як гласний позаштатний співробітник від початку повномасштабного вторгнення до квітня 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомила у відповідь на запит "Схем" (проєкт Радіо Свобода).

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Нагадаємо, раніше "Схеми", вивчаючи фігурантів справи щодо замаху на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако та вбивства Березовської, з’ясували, що до 2020 року Жикович працював поліцейським у Київській області.

Позаштатний співробітник

У відповідь на запитання про те, чи є Віталій Жикович чинним або колишнім співробітником, у СБУ повідомили:

"Зазначена вами особа серед співробітників-військовослужбовців та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, не значиться та у попередні роки в СБУ військову службу не проходила та не працювала. Разом з тим, на початку повномасштабного вторгнення як колишній офіцер одного із правоохоронних органів України він перебував у статусі гласного позаштатного співробітника СБУ".

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У спецслужбі зазначили, що статус гласного позаштатного співробітника не давав Жиковичу доступу до серйозного державного інструментарію чи таємних операцій. За інформацією структури, такі особи "не належать до особового складу Служби й не здійснюють оперативну діяльність самостійно".

"Вони не наділені повноваженнями щодо проведення оперативно-розшукових, контррозвідувальних чи слідчих заходів, не ухвалюють відповідних процесуальних чи управлінських рішень", — уточнили у структурі.

Також у відомстві додали, що за свою роботу Жикович не отримував державних виплат, а від квітня 2026 року "не мав ніякого відношення до Служби безпеки України".

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, внаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом було знайдено тіло громадянки України Анастасії Березовської, підозрюваної у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали ГУРівця та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.

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