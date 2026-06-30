Вибух у Монако: МЗС перевіряє громадянство України у постраждалого олігарха Єрмолаєва та його родини

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Нині українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Про це у коментарі журналістам повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У МЗС зазначили, що українське посольство у Франції –– до сфери відповідальності якого входить і Монако –– перебуває на зв'язку з місцевими органами влади стосовно резонансного вибуху та з'ясовує особи постраждалих.

"Прокуратура Монако розпочала розслідування, кваліфікація події уточнюється. За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", – розповіли у відомстві.

Також посольство встановило прямий контакт з представниками поліції Монако, медичних закладів, до яких госпіталізовано поранених, та судовими органами. На місці події також перебувають українські дипломати.

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Що передувало?

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією, внаслідок якого постраждали троє членів однієї української родини. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Медіа писали, що внаслідок поранень жінка зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем'єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. Вибухівка, мовляв, могла містити всередині болти й металеві деталі.

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен родом із Дніпра, у 2021 році журнал Forbes оцінював його статки у 220 мільйонів доларів США. Він є одним із найбільших забудовників Дніпра, також Єрмолаєв має інтереси на фінансовому ринку, у виробництві алкоголю та агросекторі.

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