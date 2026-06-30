Взрыв в Монако: МИД проверяет украинское гражданство пострадавшего олигарха Ермолаева и его семьи

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что в Монако в результате взрыва пострадали трое членов одной семьи украинского происхождения, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время украинские дипломаты из посольства во Франции находятся на месте происшествия.

Об этом в комментарии журналистам сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В МИД отметили, что украинское посольство во Франции - в сферу ответственности которого входит и Монако –– находится на связи с местными органами власти по поводу резонансного взрыва и выясняет личности пострадавших.

"Прокуратура Монако начала расследование, квалификация происшествия уточняется. По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека - члены семьи украинского происхождения. В настоящее время по официальным каналам проводится идентификация пострадавших, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины", - сообщили в ведомстве.

Также посольство установило прямой контакт с представителями полиции Монако, медицинских учреждений, в которые госпитализированы раненые, и судебными органами. На месте происшествия также находятся украинские дипломаты.

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Что предшествовало?

В Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв возле жилого дома на границе с Францией, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

СМИ писали, что в результате ранений женщине пришлось ампутировать обе ноги.

На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый в совершении теракта бросает рюкзак перед дверью дома. Его разыскивают. Сейчас считают, что он успел уехать на территорию Франции.

Премьер-министр Монако Кристоф Мирман заявил, что речь идет о спланированном нападении и теракте. Взрывчатка, якобы, могла содержать внутри болты и металлические детали.

Вадим Ермолаев - бизнесмен родом из Днепра, в 2021 году журнал Forbes оценивал его состояние в 220 миллионов долларов США. Он является одним из крупнейших застройщиков Днепра, также Ермолаев имеет интересы на финансовом рынке, в производстве алкоголя и агросекторе.

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