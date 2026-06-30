Взрыв в Монако: трое украинцев получили ранения, - Le Figaro
Вечером 29 июня в Монако возле жилого дома на границе с Францией произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Figaro.
Взрыв возле дома и пострадавшие украинцы
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 21:00 на улице Преподобного отца Луи Фролла. Пресс-секретарь правительства Монако заявил, что причиной взрыва стал "злонамеренный акт".
Среди трех раненых украинцев оба родителя находятся в крайне тяжелом состоянии. Один несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.
Подозреваемый оставил рюкзак и скрылся
Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил рюкзак у входа в жилой дом непосредственно перед взрывом. После этого он скрылся пешком в направлении соседнего французского города Босолей.
Бомба взорвалась в тот момент, когда другие люди входили в здание. Пока неизвестно, были ли именно они целью нападения.
Прокурор Монако Стефан Тибо подтвердил госпитализацию трех человек. На месте происшествия работают саперы и судебно-медицинские эксперты.
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