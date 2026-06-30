Взрыв в Монако: трое украинцев получили ранения, - Le Figaro

Вечером 29 июня в Монако возле жилого дома на границе с Францией произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Figaro.

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Взрыв возле дома и пострадавшие украинцы

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 21:00 на улице Преподобного отца Луи Фролла. Пресс-секретарь правительства Монако заявил, что причиной взрыва стал "злонамеренный акт".

Среди трех раненых украинцев оба родителя находятся в крайне тяжелом состоянии. Один несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.

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Подозреваемый оставил рюкзак и скрылся

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил рюкзак у входа в жилой дом непосредственно перед взрывом. После этого он скрылся пешком в направлении соседнего французского города Босолей.

Бомба взорвалась в тот момент, когда другие люди входили в здание. Пока неизвестно, были ли именно они целью нападения.

Прокурор Монако Стефан Тибо подтвердил госпитализацию трех человек. На месте происшествия работают саперы и судебно-медицинские эксперты.

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