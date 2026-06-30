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Взрыв в Монако: трое украинцев получили ранения, - Le Figaro

В Монако произошел взрыв, пострадали украинцы

Вечером 29 июня в Монако возле жилого дома на границе с Францией произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали трое членов одной украинской семьи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Le Figaro.

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Взрыв возле дома и пострадавшие украинцы

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 21:00 на улице Преподобного отца Луи Фролла. Пресс-секретарь правительства Монако заявил, что причиной взрыва стал "злонамеренный акт".

Среди трех раненых украинцев оба родителя находятся в крайне тяжелом состоянии. Один несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.

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Подозреваемый оставил рюкзак и скрылся

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил рюкзак у входа в жилой дом непосредственно перед взрывом. После этого он скрылся пешком в направлении соседнего французского города Босолей.

Бомба взорвалась в тот момент, когда другие люди входили в здание. Пока неизвестно, были ли именно они целью нападения.

Прокурор Монако Стефан Тибо подтвердил госпитализацию трех человек. На месте происшествия работают саперы и судебно-медицинские эксперты.

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Автор: 

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Топ комментарии
+45
Нелегка доля біженців у Монако...
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30.06.2026 00:56 Ответить
+42
Наших людей в Монако не має. Жодного.
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30.06.2026 00:57 Ответить
+28
Хто ці "нещасні"???🤔

Кучма?
Столар?
Льовочкін?
Брати Суркіси?
Юра "Єнакіївський"?
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30.06.2026 00:57 Ответить

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