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Двое детей пострадали вследствие взрыва неизвестного предмета в Виннице

В Виннице в результате взрыва неизвестного предмета пострадали два мальчика

Вечером в пятницу, 26 июня, в Виннице двое мальчиков получили травмы вследствие взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщила полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об инциденте?

Предварительно известно, что двое малолетних мальчиков получили травмы вследствие взрыва неизвестного предмета. Их доставили в больницу. 

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

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Начато расследование 

"По данному факту ведется уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

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