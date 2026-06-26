Двое детей пострадали вследствие взрыва неизвестного предмета в Виннице
Вечером в пятницу, 26 июня, в Виннице двое мальчиков получили травмы вследствие взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщила полиция Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об инциденте?
Предварительно известно, что двое малолетних мальчиков получили травмы вследствие взрыва неизвестного предмета. Их доставили в больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Начато расследование
"По данному факту ведется уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.
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