Трое гражданских лиц подорвались возле остановки на Харьковщине
В Харьковской области вблизи села Клинова-Новоселовка Золочевской громады Богодуховского района трое гражданских лиц подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Взрыв возле остановки
Трагедия произошла, когда люди шли по дороге возле остановки.
Предупреждение от спасателей
В ГСЧС напоминают, что территории, подвергавшиеся обстрелам или находившиеся в зоне боевых действий, остаются смертельно опасными. Передвигаться нужно только по проверенным маршрутам, не сходить на обочину и не прикасаться к подозрительным предметам.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль