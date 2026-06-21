Трое гражданских лиц подорвались возле остановки на Харьковщине

В Харьковской области вблизи села Клинова-Новоселовка Золочевской громады Богодуховского района трое гражданских лиц подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Взрыв возле остановки

Трагедия произошла, когда люди шли по дороге возле остановки.

Предупреждение от спасателей

В ГСЧС напоминают, что территории, подвергавшиеся обстрелам или находившиеся в зоне боевых действий, остаются смертельно опасными. Передвигаться нужно только по проверенным маршрутам, не сходить на обочину и не прикасаться к подозрительным предметам.

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