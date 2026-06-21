Под ударами РФ оказались Харьков и 19 населенных пунктов области: есть погибшая и 13 пострадавших, среди которых 4 ребенка
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
Так, в результате российских обстрелов один человек погиб, 13 человек пострадали, среди них 4 ребенка.
- В с. Млинки Шевченковской громады пострадали 5 человек, в том числе 4 детей.
- В г. Богодухов острой реакции на стресс подверглись женщины 32 и 61 лет, а также 66-летний мужчина.
- На дороге возле с. Сковородиновка Золочевской громады погибла 54-летняя женщина, пострадал 54-летний мужчина.
- На трассе возле с. Губаровка Богодуховской громады пострадал 40-летний мужчина.
- В с. Пересечное Солоницывской громады перенесла острую реакцию на стресс 60-летняя женщина.
- В с. Березовка Шевченковской громады пострадал 56-летний мужчина.
- В с. Гавриловка Барвинковской громады пострадал 44-летний мужчина.
Враг атаковал БПЛА в Киевском районе Харькова.
Чем атаковали россияне
Отмечается, что враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 5 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 17 БПЛА типа "Молния";
- 6 FPV-дронов;
- 33 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения в результате атак
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове поврежден многоквартирный дом;
- в Богодуховском районе повреждены административное здание, электросети, АЗС (п. Золочев), 2 АЗС (с. Губаровка, с. Сухины), автомобиль (с. Сковородиновка), многоквартирный дом, АЗС, грузовой автомобиль (г. Богодухов), электросети (с. Кленово), гараж (с. Петровка);
- в Купянском районе повреждены 2 автомобиля (п. Приколотное, с. Млинки);
- в Изюмском районе повреждены здание коммунальной службы (г. Барвинково), бензовоз (с. Гавриловка), учебное заведение, 3 частных дома, автомобиль, трактор (с. Бугаевка);
- в Харьковском районе поврежден почтовый терминал (с. Новый Коротыч), 6 грузовых автомобилей, СТО, гараж (с. Вильшаны), хозяйственное сооружение (с. Пересечное).
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