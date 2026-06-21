Под ударами РФ оказались Харьков и 19 населенных пунктов области: есть погибшая и 13 пострадавших, среди которых 4 ребенка

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атак

Так, в результате российских обстрелов один человек погиб, 13 человек пострадали, среди них 4 ребенка.

В с. Млинки Шевченковской громады пострадали 5 человек, в том числе 4 детей.

В г. Богодухов острой реакции на стресс подверглись женщины 32 и 61 лет, а также 66-летний мужчина.

На дороге возле с. Сковородиновка Золочевской громады погибла 54-летняя женщина, пострадал 54-летний мужчина.

На трассе возле с. Губаровка Богодуховской громады пострадал 40-летний мужчина.

В с. Пересечное Солоницывской громады перенесла острую реакцию на стресс 60-летняя женщина.

В с. Березовка Шевченковской громады пострадал 56-летний мужчина.

В с. Гавриловка Барвинковской громады пострадал 44-летний мужчина.

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Враг атаковал БПЛА в Киевском районе Харькова.

Чем атаковали россияне

Отмечается, что враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

5 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Ланцет";

17 БПЛА типа "Молния";

6 FPV-дронов;

33 БПЛА (тип устанавливается).

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Повреждения в результате атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харькове поврежден многоквартирный дом;

в Богодуховском районе повреждены административное здание, электросети, АЗС (п. Золочев), 2 АЗС (с. Губаровка, с. Сухины), автомобиль (с. Сковородиновка), многоквартирный дом, АЗС, грузовой автомобиль (г. Богодухов), электросети (с. Кленово), гараж (с. Петровка);

в Купянском районе повреждены 2 автомобиля (п. Приколотное, с. Млинки);

в Изюмском районе повреждены здание коммунальной службы (г. Барвинково), бензовоз (с. Гавриловка), учебное заведение, 3 частных дома, автомобиль, трактор (с. Бугаевка);

в Харьковском районе поврежден почтовый терминал (с. Новый Коротыч), 6 грузовых автомобилей, СТО, гараж (с. Вильшаны), хозяйственное сооружение (с. Пересечное).

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