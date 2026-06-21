Під ударами РФ перебували Харків і 19 населених пунктів області: є загибла і 13 постраждалих, серед яких 4 дітей
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
Так, унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, постраждали 13 людей, серед них 4 дітей.
- У с. Млинки Шевченківської громади постраждали 5 людей, зокрема 4 дітей.
- У м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік.
- На дорозі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік.
- На трасі біля с. Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік.
- У с. Пересічне Солоницівської громади зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка.
- У с. Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік.
- У с. Гаврилівка Барвінківської громади постраждав 44-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
Чим били росіяни
Зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 5 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 17 БпЛА типу "Молнія";
- 6 fpv-дронів;
- 33 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження через атаки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю, електромережі, АЗС (сел. Золочів), 2 АЗС (с. Губарівка, с. Сухини), автомобіль (с. Сковородинівка), багатоквартирний будинок, АЗС, вантажний автомобіль (м. Богодухів), електромережі (с. Кленове), гараж (с. Петрівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Приколотне, с. Млинки);
- в Ізюмському районі пошкоджено будівлю комунальної служби (м. Барвінкове), бензовоз (с. Гаврилівка), навчальний заклад, 3 приватні будинки, автомобіль, трактор (с. Бугаївка);
- у Харківському районі пошкоджено термінал пошти (с. Новий Коротич), 6 вантажних автомобілів, СТО, гараж (с. Вільшани), господарчу споруду (с. Пересічне).
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