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Новини Обстріли Харківщини
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Під ударами РФ перебували Харків і 19 населених пунктів області: є загибла і 13 постраждалих, серед яких 4 дітей

Обстріл Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атак

Так, унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, постраждали 13 людей, серед них 4 дітей.

  • У с. Млинки Шевченківської громади постраждали 5 людей, зокрема 4 дітей.
  • У м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік.
  • На дорозі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік.
  • На трасі біля с. Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік.
  • У с. Пересічне Солоницівської громади зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка.
  • У с. Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік.
  • У с. Гаврилівка Барвінківської громади постраждав 44-річний чоловік.

Також дивіться: Ворожі дрони атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. ФОТОрепортаж

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Чим били росіяни

Зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 5 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 17 БпЛА типу "Молнія";
  • 6 fpv-дронів;
  • 33 БпЛА (тип встановлюється).

Читайте: Ворог намагався прорвати нашу оборону у Вовчанську, - УОС

Пошкодження через атаки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю, електромережі, АЗС (сел. Золочів), 2 АЗС (с. Губарівка, с. Сухини), автомобіль (с. Сковородинівка), багатоквартирний будинок, АЗС, вантажний автомобіль (м. Богодухів), електромережі (с. Кленове), гараж (с. Петрівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Приколотне, с. Млинки);
  • в Ізюмському районі пошкоджено будівлю комунальної служби (м. Барвінкове), бензовоз (с. Гаврилівка), навчальний заклад, 3 приватні будинки, автомобіль, трактор (с. Бугаївка);
  • у Харківському районі пошкоджено термінал пошти (с. Новий Коротич), 6 вантажних автомобілів, СТО, гараж (с. Вільшани), господарчу споруду (с. Пересічне).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Харків і 11 населених пунктів області: двоє загиблих, 13 постраждалих, серед них діти. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34617) Харків (6167) Харківська область (2871) Богодухівський район (177) Ізюмський район (236) Куп’янський район (754) Харківський район (962) Богодухів (46)
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