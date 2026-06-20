РФ атакувала Харків і 11 населених пунктів області: двоє загиблих, 13 постраждалих, серед них діти. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 19 червня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви та постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів загинули двоє людей; постраждали 13 людей, серед них 4 дітей.



У м. Харків загинули 48-річний і 76-річний чоловіки, постраждали 10 людей, зокрема 6-річний хлопчик і 17-річна дівчина; у сел. Старий Салтів зазнали гострої реакції на стрес дівчатка 11 і 13 років; у м. Богодухів постраждав 62-річний чоловік.



Також медики надали допомогу 35-річному і 61-річному чоловікам, які 16 червня постраждали внаслідок обстрілу в с. Курилівка.



Під час ліквідації наслідків обстрілу 19 червня у м. Харків виявили фрагменти тіла чоловіка.

Удари по Харкову

За даними ОВА, ворог атакував БпЛА і КАБ Київський і Холодногірський райони Харкова.













Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:



▪️7 КАБ;

▪️5 БпЛА типу "Герань-2";

▪️6 БпЛА типу "Молнія";

▪️5 fpv-дронів;

▪️18 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: