РФ атакувала Харків і 11 населених пунктів області: двоє загиблих, 13 постраждалих, серед них діти. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби, 19 червня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви та постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів загинули двоє людей; постраждали 13 людей, серед них 4 дітей.
У м. Харків загинули 48-річний і 76-річний чоловіки, постраждали 10 людей, зокрема 6-річний хлопчик і 17-річна дівчина; у сел. Старий Салтів зазнали гострої реакції на стрес дівчатка 11 і 13 років; у м. Богодухів постраждав 62-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 35-річному і 61-річному чоловікам, які 16 червня постраждали внаслідок обстрілу в с. Курилівка.
Під час ліквідації наслідків обстрілу 19 червня у м. Харків виявили фрагменти тіла чоловіка.
Удари по Харкову
За даними ОВА, ворог атакував БпЛА і КАБ Київський і Холодногірський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️7 КАБ;
▪️5 БпЛА типу "Герань-2";
▪️6 БпЛА типу "Молнія";
▪️5 fpv-дронів;
▪️18 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено автомобіль, 8 багатоквартирних будинків, складське приміщення;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі приміщення (сел. Золочів), автомобіль, АЗС (с. Максимівка), автомобіль, АЗС (м. Богодухів);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирне);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Балаклія), 3 приватних будинки (с. Бугаївка);
- у Харківському районі пошкоджено складське приміщення (м. Дергачі);
- у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Домаха), цивільне підприємство, автомобіль (м. Лозова);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів).
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