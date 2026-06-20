Россия атаковала Харьков и 11 населённых пунктов области: двое погибших, 13 пострадавших, среди них дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 19 июня 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы и пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов погибли два человека; пострадали 13 человек, среди них 4 детей.



В г. Харькове погибли 48-летний и 76-летний мужчины, пострадали 10 человек, в том числе 6-летний мальчик и 17-летняя девушка; в пос. Старый Салтов у девочек 11 и 13 лет развилась острая стрессовая реакция; в г. Богодухов пострадал 62-летний мужчина.



Также медики оказали помощь 35-летнему и 61-летнему мужчинам, которые 16 июня пострадали в результате обстрела в с. Куриловка.



Во время ликвидации последствий обстрела 19 июня в г. Харькове обнаружили фрагменты тела мужчины.

Удары по Харькову

По данным ОВА, враг нанес удары с помощью БПЛА и КАБ по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.













Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:



▪️7 КАБ;

▪️5 БПЛА типа "Герань-2";

▪️6 БПЛА типа "Молния";

▪️5 FPV-дронов;

▪️18 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: