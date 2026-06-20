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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россия атаковала Харьков и 11 населённых пунктов области: двое погибших, 13 пострадавших, среди них дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 19 июня 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы и пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов погибли два человека; пострадали 13 человек, среди них 4 детей.

В г. Харькове погибли 48-летний и 76-летний мужчины, пострадали 10 человек, в том числе 6-летний мальчик и 17-летняя девушка; в пос. Старый Салтов у девочек 11 и 13 лет развилась острая стрессовая реакция; в г. Богодухов пострадал 62-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 35-летнему и 61-летнему мужчинам, которые 16 июня пострадали в результате обстрела в с. Куриловка.

Во время ликвидации последствий обстрела 19 июня в г. Харькове обнаружили фрагменты тела мужчины.

Удары по Харькову

По данным ОВА, враг нанес удары с помощью БПЛА и КАБ по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.

обстрелы Харькова
обстрелы Харькова
обстрелы Харькова
обстрелы Харькова
обстрелы Харькова
обстрелы Харькова

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

▪️7 КАБ;
▪️5 БПЛА типа "Герань-2";
▪️6 БПЛА типа "Молния";
▪️5 FPV-дронов;
▪️18 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харькове поврежден автомобиль, 8 многоквартирных домов, складское помещение;
  • в Богодуховском районе повреждены частный дом, 2 хозяйственные помещения (пос. Золочев), автомобиль, АЗС (с. Максимовка), автомобиль, АЗС (г. Богодухов);
  • в Купянском районе поврежден частный дом (с. Мирное);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Балаклея), 3 частных дома (с. Бугаевка);
  • в Харьковском районе повреждено складское помещение (г. Дергачи);
  • в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Домаха), гражданское предприятие, автомобиль (г. Лозовая);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (поселок Старый Салтов).

Автор: 

обстрел (33249) Харьков (7914) Харьковская область (2812) Богодуховский район (177) Харьковский район (943) Богодухов (45)
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