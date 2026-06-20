Россия атаковала Харьков и 11 населённых пунктов области: двое погибших, 13 пострадавших, среди них дети. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 19 июня 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы и пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов погибли два человека; пострадали 13 человек, среди них 4 детей.
В г. Харькове погибли 48-летний и 76-летний мужчины, пострадали 10 человек, в том числе 6-летний мальчик и 17-летняя девушка; в пос. Старый Салтов у девочек 11 и 13 лет развилась острая стрессовая реакция; в г. Богодухов пострадал 62-летний мужчина.
Также медики оказали помощь 35-летнему и 61-летнему мужчинам, которые 16 июня пострадали в результате обстрела в с. Куриловка.
Во время ликвидации последствий обстрела 19 июня в г. Харькове обнаружили фрагменты тела мужчины.
Удары по Харькову
По данным ОВА, враг нанес удары с помощью БПЛА и КАБ по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
▪️7 КАБ;
▪️5 БПЛА типа "Герань-2";
▪️6 БПЛА типа "Молния";
▪️5 FPV-дронов;
▪️18 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
В результате вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове поврежден автомобиль, 8 многоквартирных домов, складское помещение;
- в Богодуховском районе повреждены частный дом, 2 хозяйственные помещения (пос. Золочев), автомобиль, АЗС (с. Максимовка), автомобиль, АЗС (г. Богодухов);
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Мирное);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Балаклея), 3 частных дома (с. Бугаевка);
- в Харьковском районе повреждено складское помещение (г. Дергачи);
- в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Домаха), гражданское предприятие, автомобиль (г. Лозовая);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (поселок Старый Салтов).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль