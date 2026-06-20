Ворожі дрони атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. ФОТОрепортаж

Унаслідок удару російських безпілотників виникла пожежа на території поштового підприємства в Харкові.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що коли на місце прибули підрозділи ДСНС, ворог підступно завдав повторних ударів БпЛА.



Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об'єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 кв. м. Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали.

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Пожежі ліквідовано

Попри постійну небезпеку та ризик нових атак, підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожежі.

Повідомляється, що постраждалих немає.

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Наслідки атаки















