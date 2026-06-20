Вражеские дроны атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж

В результате удара российских беспилотников на территории почтового предприятия в Харькове возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что когда на место прибыли подразделения ГСЧС, враг коварно нанес повторные удары БПЛА.



Попадания зафиксированы по зданию самого терминала, контейнерам и грузовым автомобилям. Из-за этого конструкции объекта получили серьезные повреждения, а огонь стремительно распространился на площадь более 400 кв. м. Личный состав и техника ГСЧС не пострадали.

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Пожар ликвидирован

Несмотря на постоянную опасность и риск новых атак, подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги пожара.

Сообщается, что пострадавших нет.

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Последствия атаки















