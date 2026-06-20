РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6838 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
654 2

Вражеские дроны атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж

В результате удара российских беспилотников на территории почтового предприятия в Харькове возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что когда на место прибыли подразделения ГСЧС, враг коварно нанес повторные удары БПЛА.

Попадания зафиксированы по зданию самого терминала, контейнерам и грузовым автомобилям. Из-за этого конструкции объекта получили серьезные повреждения, а огонь стремительно распространился на площадь более 400 кв. м. Личный состав и техника ГСЧС не пострадали.

Смотрите также: РФ атаковала Харьков и 11 населенных пунктов области: двое погибших, 13 пострадавших, среди них дети. ФОТОрепортаж

Пожар ликвидирован

Несмотря на постоянную опасность и риск новых атак, подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги пожара.

Сообщается, что пострадавших нет.

Читайте также: Оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Харькове: пассажир погиб, водительница пострадала

Последствия атаки

Россия атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова
Россия атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова
Россия атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова
Россия атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова
Россия атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова
Россия атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова
Россия атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова
Россия атаковала почтовый терминал в пригороде Харькова

Автор: 

обстрел (33264) почта (134) Харьков (7914) Харьковская область (2818) Харьковский район (943)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 