Вражеские дроны атаковали почтовый терминал в пригороде Харькова. ФОТОрепортаж
В результате удара российских беспилотников на территории почтового предприятия в Харькове возник пожар.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что когда на место прибыли подразделения ГСЧС, враг коварно нанес повторные удары БПЛА.
Попадания зафиксированы по зданию самого терминала, контейнерам и грузовым автомобилям. Из-за этого конструкции объекта получили серьезные повреждения, а огонь стремительно распространился на площадь более 400 кв. м. Личный состав и техника ГСЧС не пострадали.
Пожар ликвидирован
Несмотря на постоянную опасность и риск новых атак, подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги пожара.
Сообщается, что пострадавших нет.
Последствия атаки
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