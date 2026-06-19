Оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Харькове: пассажир погиб, водительница пострадала
Российские захватчики атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Киевском районе Харькова. Есть погибший и пострадавшая.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
В результате удара вражеского дрона погиб 48-летний пассажир, 38-летняя водительница получила ранения. Пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.
На месте работают экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрела.
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