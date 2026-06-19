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Новини Атака безпілотників на Харків
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Окупанти атакували цивільне авто в Харкові: пасажир загинув, водійка постраждала

Росіяни атакували дроном цивільне авто у Харкові: є загиблий та поранена

Російські загарбники атакували дроном цивільний автомобіль у Київському районі Харкова. Є загиблий та постраждала.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Внаслідок удару ворожого дрона загинув 48-річний пасажир, 38-річна водійка зазнала поранень. Постраждалій жінці надають медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6002) Харків (6158) атака (1672) Харківська область (2866) Харківський район (958)
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