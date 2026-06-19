Окупанти атакували цивільне авто в Харкові: пасажир загинув, водійка постраждала
Російські загарбники атакували дроном цивільний автомобіль у Київському районі Харкова. Є загиблий та постраждала.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Внаслідок удару ворожого дрона загинув 48-річний пасажир, 38-річна водійка зазнала поранень. Постраждалій жінці надають медичну допомогу.
На місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу.
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