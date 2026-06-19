Удар КАБами по Харкову: дев’ятеро постраждалих, серед них діти (оновлено)

Російські війська завдали удару КАБами по Харкову. Постраждали шестеро людей, серед них троє дітей, пошкоджено понад 40 приватних будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

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Серед постраждалих – троє дітей

За словами Синєгубова, серед постраждалих троє дітей – дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик. Вони зазнали гострої реакції на стрес.

Спочатку повідомлялося про пошкодження 15 приватних будинків і складського приміщення, однак після уточнення кількість пошкоджених осель зросла до понад 40.

Наразі фахівці продовжують обстежувати територію, яка зазнала удару, щоб встановити повний масштаб руйнувань.

На місці влучання виникла пожежа

Унаслідок атаки на місці одного з влучань спалахнула пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією її наслідків та надають допомогу постраждалим.

Оновлення

Станом на 7:45 стало відомо про зростання кількості постраждалих.

"На дану хвилину відомо про девʼятьох постраждалих, четверо з яких діти", - повідомив Терехов.

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